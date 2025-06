Le PSG l'a traumatisé, l'annonce poignante !

Opposé au PSG lors de la finale de la Ligue des Champions, l'Inter a subi une véritable leçon de football. Battus dans tous les compartiments du jeu par le club emmené par Luis Enrique, les Nerazzurri ont perdu 5-0. Interrogé sur cette lourde défaite, Lautaro Martinez a avoué qu'il l'avait très mal vécu.

«J'étais triste, il m'a fallu cinq ou six jours pour parler»

« Il faut tourner la page et ne pas penser à ce qui s'est passé. Je ne m'explique pas comment il a été possible de perdre une finale de Ligue des Champions de cette manière. J'étais triste, il m'a fallu cinq ou six jours pour parler, je voulais donner une explication à mon peuple. Ce soir-là, nous n'arrivions à rien et tout leur a réussi. Nous n'étions pas nous-mêmes, nous n'étions pas une équipe. C'est le football. Mais maintenant il faut aller de l'avant, il n'y a pas d'autre possibilité, même si tout reste dans nos têtes, bien sûr », a confié Lautaro Martinez, le numéro 10 de l'Inter.