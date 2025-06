PSG : Neymar part au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar a troqué la tunique blaugrana pour celle du PSG en 2017. Malgré le forcing de Gerard Piqué ou encore de son propre père, l’attaquant brésilien décidait de ralier la capitale française. Invité à s’exprimer sur la question par L’Équipe, Neymar Pai est passé aux aveux en remettant cette notion de désaccord dans le contexte actuel.

Le 3 août 2017, le PSG choquait le monde et déréglait à jamais le montant des clauses libératoires à cause du transfert de Neymar. Pour 222M€, prix de la clause de son ancien contrat au FC Barcelone, le comité directeur parisien s’attachait les services de la star brésilienne âgée de 25 ans à l’époque. Un transfert non voulu par son père.

«Il y a de grandes chances pour qu’il reste à Santos » Correspondant de L’Équipe au Brésil, Eric Frosio a lancé le père de Neymar sur l’avenir du joueur de Santos où son contrat arrivera à son terme le 30 juin prochain. Et après ? Le souhait de Neymar Pai est clair et net. « Il y a de grandes chances pour qu’il reste à Santos. Je travaille pour ça ». Et pourtant, le journaliste lui a rappelé un épisode où les deux hommes n’étaient pas vraiment tombés d’accord.