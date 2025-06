Transfert de Neymar : «On va à Miami», des retrouvailles avec Messi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar avec Lionel Messi ? Entre 2013 et 2017, les deux stars du football sud-américain ont rendu fous les défenses espagnoles et européennes ensemble au FC Barcelone. Au début des années 2020, ils ont remis ça au PSG… avant d’en faire de même outre-Atlantique ? Le père de Neymar a évoqué des rendez-vous à Miami concernant l’avenir de son fils.

En fin de contrat avec Santos le 30 juin prochain, Neymar va se retrouver, à 33 ans, sans club à un an du coup d’envoi de ce qui pourrait être sa quatrième Coupe du monde. Une situation à laquelle son père et agent compte bien remédier. C’est pourquoi un séjour en Floride est au programme selon Neymar Pai pour que l’avenir de l’ex-attaquant du FC Barcelone et du PSG soit réglé.

«Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs» Envoyé spécial de L’Équipe au Brésil, Eric Frosio s’est entretenu avec Neymar Pai dans un hôtel à Sao Paulo et l’a interrogé sur l’avenir de son fils ainsi que sur son ressenti concernant certaines voix qui disent que la carrière de son fils est derrière lui. « C’est leur droit de penser qu’il est fini. Mais moi, je vois un marché intéressé. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu’on va faire ».