Mercato : Parti du PSG, il veut dégouter De Zerbi et l’OM

Bien avant le début du mercato, une première grosse piste a commencé à se dessiner de côté de l’Olympique de Marseille. Elle mènerait à Aymeric Laporte, qui aimerait retrouver l’Europe après une courte expérience en Arabie Saoudite et serait vraisemblablement très intéressé par le projet marseillais. Mais les choses sont loin d’être faciles...

Quelle sera la prochaine recrue de l’ OM ? En ce début de mercato, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont déjà bouclé deux recrues à 0€, avec les signatures d’ Angel Gomes ainsi que de CJ Egan-Riley , tous deux libres. Mais ce n’est que le début, puisqu’un grand nom est annoncé à Marseille pour renforcer la défense.

L’OM tente le coup avec Laporte

Il s’agit d’Aymeric Laporte, Champion d’Europe avec l’Espagne et ancien joueur de Pep Guardiola à Manchester City. Débarqué en Arabie Saoudite en aout 2023, le défenseur de 31 ans souhaiterait retrouver le football européen et à en croire les indiscrétions des dernières semaines, l’OM l’intéresserait beaucoup. Le natif d’Agen n’a en effet jamais joué en Ligue 1 et cela pourrait bien représenter une première expérience.