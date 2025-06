Mercato : Un avenir légendaire lui est promis... s’il quitte l’OM !

Devenu l’un des grands leaders de l’Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi qui en a fait son capitaine, Leonardo Balerdi a la cote à l’étranger. C’est notamment le cas en Serie A, où son ancien coach Igor Tudor aurait réclamé son transfert à la Juventus, avec un très joli poste qui lui serait déjà promis.

Il n’y a pas si longtemps, Leonardo Balerdi était la cible préférée des supporters de l’OM, qui auraient beaucoup aimé le voir partir. Mais tout a changé depuis, puisque l’Argentin est devenu l’un des meilleurs joueurs du club et même le capitaine, depuis la signature de Roberto De Zerbi. Et désormais, à Marseille on aimerait le garder à tout prix...