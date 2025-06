Officiel : L’OM annonce une signature importante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille renforce son équipe dirigeante avec l'arrivée d'Alessandro Antonello, ancien boss de l'Inter Milan, en tant que directeur général, chargé de prendre « en charge le développement économique du club ». Pablo Longoria se félicite de cette collaboration, soulignant l'expertise précieuse de l’Italien pour l'avenir de l'OM.

L’Olympique de Marseille compte un nouveau membre important au sein de son organigramme. Invité il y a quelques mois du côté du Vélodrome par Pablo Longoria pour assister à la rencontre face à l’ASSE, l’ancien résident de l’Inter Alessandro Antonello va bien rejoindre les rangs marseillais comme directeur général. Une nomination annoncée ce lundi par l’OM.

« Son expérience sera précieuse pour accompagner l’évolution de l’Olympique de Marseille » Les missions d’Alessandro Antonello seront diverses au sein du club, prenant « en charge le développement économique du club ». Il est précisé dans le communiqué publié ce lundi que l’Italien « conduira la stratégie d’augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l’Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM, dans une logique de gestion durable et responsable ». Pablo Longoria se dit satisfait de cette signature : « Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait d’un des dirigeants connaissant le mieux l’industrie du football en Europe. J’apprécie particulièrement son exigence, son intégrité et sa capacité à faire évoluer des organisations dans des environnements complexes. Son expérience sera précieuse pour accompagner l’évolution de l’Olympique de Marseille dans toutes ses dimensions. »