OM : Le sacrifice pour boucler son transfert…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Première recrue estivale de l’OM, Angel Gomes va rester dans un championnat qu’il connaît bien et où il évolue depuis quatre ans. En 2020, le milieu de terrain âgé de 24 ans quittait définitivement Manchester United et l’Angleterre pour venir en France et s’engager en faveur du LOSC, puis être prêté à Boavista. Un choix difficile à faire, mais qu’il ne regrette pas.

Mercredi dernier, l’OM a officialisé un accord de principe avec sa première recrue de l’été 2025 : Angel Gomes (24 ans). En fin de contrat avec le LOSC, l’international anglais (4 sélections) s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’Olympique de Marseille et restera donc en Ligue 1, qu’il a rejoint en 2020.

« J'ai sacrifié beaucoup de choses » « Le processus a été difficile, car beaucoup de choses vous incitent à rester. Mais il faut aussi penser à ce qui est bon pour sa carrière. J'ai sacrifié beaucoup de choses », a confié Angel Gomes auprès de la BBC à propos de son choix de quitter l’Angleterre et Manchester United pour la France.