Signature de Griezmann - PSG : La surprise en direct !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé vers un départ en MLS, Antoine Griezmann va finalement rester en Europe encore un peu. Début juin, l’Atlético Madrid a officialisé la prolongation de l’ancien international français, désormais sous contrat jusqu’en juin 2027. Une signature étonnante aux yeux du journaliste Daniel Riolo après avoir vu son match contre le PSG dimanche soir (4-0).

Quatre mois sans le moindre but pour Griezmann

L’ancien international français (137 sélections, 44 buts) a vécu un match très compliqué face au PSG et a poursuivi son incroyable disette. Cela fait désormais quatre mois et 17 rencontres consécutives qu’Antoine Griezmann n’a plus inscrit le moindre but avec l’Atlético Madrid.