Transfert à 70M€ au PSG : C’est confirmé ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un défenseur axial droitier, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Illya Zabarnyi. Un accord a déjà été trouvé avec l’international ukrainien, pour qui Bournemouth demanderait environ 70M€ d’indemnité de transfert. Selon le journaliste Pierre Ménès, mis à part ce dossier, l’été du club de la capitale devrait être plutôt calme.

« Le PSG va certainement prendre Zabarnyi en défense »

« C’est une équipe qui a des certitudes, même si on est en période de mercato et qu’on voit que le PSG va certainement prendre Zabarnyi en défense », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord a déjà été trouvé avec l’international ukrainien (49 sélections) et le PSG doit désormais s’entendre avec Bournemouth. Une opération qui devrait se situer entre 60 et 70M€.