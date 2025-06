Mercato - OM : C’est confirmé pour ce transfert à 35 M€ !

Longtemps intéressé par Igor Paixao, l’Olympique de Marseille semble désormais hors course dans ce dossier. Le Brésilien de Feyenoord, estimé entre 30 et 35 M€, plaît fortement à Gian Piero Gasperini, nouvel entraîneur de l’AS Roma. Une cible offensive de moins pour l’OM, qui va devoir se tourner vers d’autres profils sur le marché.

L’OM se montre très actif en ce début de mercato estival. Si deux recrues ont déjà été officialisées , Angel Gomes (milieu de terrain) et CJ Egan-Riley (défenseur), les dirigeants marseillais cherchent maintenant à se renforcer en attaque et avaient ciblé pour cela Igor Paixao.

Si son nom est revenu avec insistance ces dernières semaines, il semblerait que l’OM ne soit plus dans la course pour l’attaquant brésilien. Le journaliste Alfredo Pedullà explique que le joueur plaît à Gian Piero Gasperini , qui avait déjà échangé avec lui lors de son passage à l’Atalanta .

L’OM, hors du dossier

Il est donc fort possible que l’entraîneur italien ait proposé Igor Paixao à sa direction à la Roma. Feyenoord évalue son joueur entre 30 et 35 M€, au vu de l’intérêt de nombreux clubs européens. L’OM semble donc totalement écarté du dossier et va devoir mettre son énergie dans d'autres pistes pour pallier le départ de Luis Henrique à l'Inter Milan.