Mercato - OM : Une recrue que personne n’a vu venir ?

Alors que le prêt d’Ismaël Bennacer semble compromis, l’OM explore de nouvelles pistes pour renforcer son milieu de terrain. Un nom surprenant circule : celui de Nicolas Raskin, international belge des Rangers. Auteur d’une belle saison, il attire plusieurs clubs européens. L’OM devra faire face à une forte concurrence pour l’attirer sur la Canebière.

L’OM sur un milieu belge

Pour ce faire, et comme le rapporte Team Talk, l’OM aurait ciblé un international belge évoluant en Écosse, du côté des Glasgow Rangers : Nicolas Raskin. Le jeune milieu de terrain de 24 ans a réalisé une bonne saison avec son club (5 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues) et pourrait être un vrai plus pour l’effectif marseillais.