PSG - Transfert de Barcola : La décision fracassante ?

Après sa bonne saison avec le Paris SG, Bradley Barcola attise les convoitises de grandes équipes européennes, à l’instar du Bayern Munich et de Liverpool. Mais l’international français de 22 ans n’est pas à vendre, et des discussions pour une prolongation de contrat sont en cours. Une bonne décision ?

Les prestations des jeunes cracks du PSG n’ont pas échappé à l’Europe du football. Alors que la situation de Gianluigi Donnarumma est à surveiller de près, le portier italien n’ayant pas prolongé son bail s’achevant en juin 2026, Bradley Barcola suscite de son côté l’intérêt de prestigieuses écuries du Vieux Continent, lui qui a inscrit 21 buts et délivré 19 passes décisives lors de ses 58 apparitions cette saison.

Barcola a la cote On apprenait récemment que le Bayern Munich et Liverpool s’intéressaient à l’ancien joueur de l’OL, qui a la cote depuis un certain temps en Allemagne. Selon Sport Bild, Max Eberl, directeur sportif du mastodonte bavarois, était déjà entré en contact avec Bradley Barcola en 2023, lorsqu’il officiait du côté de Leipzig. Une rencontre a même eu lieu entre le dirigeant, le joueur, et son entourage. Deux ans plus tard, force est de constater que Max Eberl avait eu raison d’ouvrir ce dossier.