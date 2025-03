EXCLU - Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite tente le coup pour… Barcola !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, une offensive en provenance de l’Arabie Saoudite s’organise à destination d’une des pépites du PSG : Bradley Barcola. Une approche XXL et très concrète est en cours. De son côté, Paris discute prolongation avec son international français…

Parisien depuis l’été 2023, Bradley Barcola a relevé l’immense défi proposé par le PSG. Installé sur le côté gauche de l’attaque parisienne, il succède à un certain Kylian Mbappé avec réussite. Pour sa deuxième saison à Paris, l’ancien lyonnais propose des statistiques plus que positives : 18 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des prestations qui confirment sa capacité à évoluer au plus haut-niveau et qui justifient les 50 millions d’euros investis dans son transfert. Un talent qui suscite, également, des intérêts sur le marché des transferts…

L’Arabie Saoudite veut Barcola

Selon plusieurs sources concordantes, Bradley Barcola fait l’objet d’un intérêt plus que concret de la part de l’Arabie Saoudite. Si le nom de l’écurie impliquée n’a pas encore filtré, Le 10 Sport est en mesure d’affirmer qu’une offensive XXL, très concrète, a démarré en coulisses. Les représentants du joueur ont été sollicités et des chiffres, démentiels, ont même été évoqués.

Le PSG discute pour prolonger Barcola

A 22 ans, Bradley Barcola est heureux et épanoui à Paris. Pas vraiment chaud à l’idée d’envisager un départ, encore moins en Arabie Saoudite, il a vu ses représentants entamer des discussions avec les dirigeants parisiens ces dernières semaines. Objectif : construire les bases d’un nouveau contrat avec le PSG. Plusieurs rendez-vous sont déjà fixés pour faire avancer concrètement cette prolongation de contrat qui a de grandes chances de voir le jour prochainement…