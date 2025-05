Maradona : Transfert bouclé au PSG, l’incroyable confidence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur du PSG entre 1999 et 2001, Ali Benarbia est revenu sur son arrivée à Paris. Alors aux Girondins de Bordeaux, il avait reçu une proposition qu'il ne pouvait laisser passer. En rejoignant la capitale, l'Algérien a réalisé son rêve, non pas en portant le maillot du PSG, mais en foulant la pelouse du Parc des Princes.

Ancien joueur du PSG, Ali Benarbia a passé en revue sa carrière. L’Algérien est notamment revenu sur son départ vers la capitale en 1999 après une saison à Bordeaux.

Les vérités de Benarbia sur son transfert

« Il me restait trois années à Bordeaux. Ce que je voulais faire en quatre ans, je l’ai fait en un an. On a failli passer en Coupe d’Europe contre la grosse équipe de Parme, qui avait battu Marseille. On les avait battus à domicile, mais après on s’est fritté à l’extérieur… Donc ce que j’ai fait en un an, je ne pense pas que j’aurais pu le refaire. Et arrive la proposition de Paris » a-t-il déclaré.

« Une arène footballistique, où tu n’as que des Maradona »

Benarbia n’a pas hésité une seule seconde. En rejoignant le PSG, il a réalisé son rêve : celui de jouer au Parc des Princes. « C’est-à-dire que beaucoup plus que de jouer au PSG, mon rêve, c’était de jouer au Parc. Pour moi, c’est le plus beau stade de France pour jouer au football. Pas pour gagner, mais pour faire du spectacle. On dirait une arène footballistique, où tu n’as que des Maradona, des brésiliens, qui doivent être là et donner du spectacle dans la capitale… C’est pour ça que j’ai aimé aller au PSG » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.