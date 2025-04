Une figure du PSG décide de partir, «mais quelle erreur !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Michel Montana, voix emblématique du Parc des Princes entre 1998 et 2024, a retrouvé le micro le temps d’une soirée sur le plateau du Canal Champions Club à l'occasion de la demi-finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. L’emblématique speaker n’a pas caché sa nostalgie après ce moment, surtout en regardant l’excellente saison du club.

Speaker du Parc des Princes entre 1998 et 2024, Michel Montana a retrouvé le temps d’une soirée sa place, sur le plateau du Canal Champions Club. La chaîne cryptée a en effet décidé de transformer le plateau de son émission foot en un mini-stade à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. La voix mythique du Parc des Princes était ainsi présente pour annoncer la composition officielle des Parisiens.

« Quand on voit la saison qu’ils font, je me suis dit : mais quelle erreur ! (rires) »

« Ça fait du bien, a-t-il reconnu au Parisien. J’avais décidé d’arrêter donc je ne regrette pas mais c’est sûr que quand on voit la saison qu’ils font, je me suis dit : mais quelle erreur ! (rires). (…) Mais le naturel revient au galop. C’est un grand plaisir d’être là. Cet échange avec le public et les supporters présents, c’est un bonheur que je conserverai à vie. »

L’hommage d’Al-Khelaïfi

Le 12 mai dernier, Michel Montana officiait pour la dernière fois au micro lors de la réception du TFC, totalisant près de 700 matchs à l’âge de 68 ans. « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du Club, saluait le président Nasser Al-Khelaïfi. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée. » Depuis son départ, aucun speaker attitré n'a été nommé, les essais s'enchaînant dans l'enceinte parisienne.