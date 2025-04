PSG : Dembélé l'a rendu fou, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et Arsenal ce mardi à l'Emirates Stadium, Ousmane Dembélé était particulièrement en jambe. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique était partout, semant la zizanie dans la défense des Gunners. Interrogé après la victoire du PSG, William Saliba a avoué qu'Ousmane Dembélé lui avait fait passer une sale soirée.

Tombeur d'Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est opposé à Arsenal dans le dernier carré de la compétition. Pour le premier acte, les deux équipes se sont affrontées à l'Emirates Stadium ce mardi soir.

PSG : Ousmane Dembélé, le cauchemar d'Arsenal

Grâce à un Ousmane Dembélé des grands soirs, le PSG s'est imposé par le plus petit des scores (1-0). Au four et au moulin ce mardi soir, le numéro 10 de Luis Enrique a inscrit le seul et unique but de la rencontre contre Arsenal.

«C’est difficile de marquer un joueur comme ça»

Interrogé au micro de Canal + après le coup de sifflet final d'Arsenal-PSG, William Saliba a avoué qu'Ousmane Dembélé avait créé la panique dans la défense des Gunners. « Il est un peu partout. Il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup, c’est difficile de marquer un joueur comme ça. On peut mieux faire sur le premier but. On va regarder, voir ce qu’on n’a pas bien fait et améliorer ça pour le match retour », a confié le défenseur central de 24 ans.