50M€ : Le PSG s’offre le successeur de Messi !

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone contre 50M€, Ousmane Dembélé s’est imposé comme la principale arme offensive du PSG cette saison. Face à Arsenal ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, l’international français a inscrit son 25e but toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2025, égalant ainsi Lionel Messi.

Contrairement au mois d'octobre dernier, quand il avait été écarté par Luis Enrique, Ousmane Dembélé était bien présent ce mardi soir pour la demi-finale aller de Ligue des champions du PSG face à Arsenal. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, Vitinha avait rappelé l’importance de l’international français pour les Parisiens.

« Ousmane Dembélé, c'est un joueur vital pour nous »

« On a beaucoup évolué par rapport à fin octobre et notre défaite, nous ne sommes plus la même équipe. Ousmane Dembélé, c'est un joueur vital pour nous. On va tout faire pour l'aider et lui va tout mettre en œuvre pour qu'on gagne ce match », a confié le milieu de terrain du PSG. « Dembélé, c'est un leader par l'exemple. Non seulement offensivement mais aussi défensivement, c'est une incroyable forme de leadership. En dehors du terrain, tout le monde le connaît, le trouve drôle, il n'y a personne qui ne l'aime pas. »

25 buts en quatre mois, Dembélé égale Messi

Vitinha ne s’est pas trompé, puisque Ousmane Dembélé a une nouvelle fois été décisif sur la pelouse d’Arsenal. Dès quatrième minute de jeu, l’attaquant âgé de 27 ans a ouvert le score pour le PSG, sur un service de Khvicha Kvaratskhelia. Le 33e but toutes compétitions confondues du Français depuis le début de la saison et le 25e depuis le début de l’année 2025. Comme indiqué par Stats Foot, il égale ainsi Lionel Messi. Depuis l’Argentin avec le FC Barcelone en 2019, Ousmane Dembélé est le premier joueur à inscrire 25 buts en compétition officielle au cours des quatre premiers mois d’une année civile avec un club des cinq grands championnats européens.