PSG : Le coup parfait à 50M€, c'est le choc !

Quand bien même Ousmane Dembélé ne montre plus la voie par ses buts ces dernières semaines, l'attaquant du PSG reste tout de même un leader indispensable pour le vestiaire parisien d'après Vitinha. Le milieu de terrain portugais a déclaré sa flamme au champion du monde tricolore la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal à l'Emirates Stadium.

Ousmane Dembélé n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 1er avril et la demi-finale de Coupe de France face à Dunkerque (4-2). Cependant, il est tout de même parvenu à signer quatre passes décisives sur cette période. De plus, le numéro 10 du PSG a fait part d'un leadership qu'on ne lui connaissait pas vraiment et notamment pendant les quarts de finale de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1 et 2-3).

«Dembélé, c'est un joueur vital pour nous»

En conférence de presse ce lundi avant la première manche des demi-finales de C1 face à Arsenal, Vitinha a souligné l'importance « vitale » d'Ousmane Dembélé. « On a beaucoup évolué par rapport à fin octobre et notre défaite, nous ne sommes plus la même équipe. Ousmane Dembélé (absent en octobre), c'est un joueur vital pour nous. On va tout faire pour l'aider et lui va tout mettre en œuvre pour qu'on gagne ce match ».

«C'est un leader par l'exemple»

La notion de leadership au moment d'évoquer Ousmane Dembélé est ressortie pendant ce point presse. Dans des propos relayés par RMC Sport, le milieu de terrain du PSG a affirmé que le champion du monde fait l'unanimité au Paris Saint-Germain sur et en dehors du rectangle vert au quotidien. « Dembélé, c'est un leader par l'exemple. Non seulement offensivement mais aussi défensivement, c'est une incroyable forme de leadership. En dehors du terrain, tout le monde le connaît, le trouve drôle, il n'y a personne qui ne l'aime pas ».