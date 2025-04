PSG - OM : L’annonce que personne n’attendait !

Axel Cornic

Après avoir souvent été pointé du doigt, le Paris Saint-Germain fait enfin se lever les foules et les louanges pleuvent que ce soit en France ou à l’étranger. C’est le cas en Angleterre, en Italie ou en Espagne et même dans les endroits les plus insolites... comme chez le grand rival de Marseille !

Le PSG a toujours beaucoup fait parler. Pourtant, jamais comme en ce moment les superlatifs ont été nombreux, avec quasiment toute l’Europe qui s’est rendue à la force collective de l’équipe parisienne. Le travail de Luis Enrique est unanimement salué, alors que l’avenir ne semblait pas radieux il y a un an, après le départ de Kylian Mbappé.

« Je ne les regarde plus, parce que j’ai peur de les trouver sympa »

A Marseille des irréductibles résistent encore et toujours à la tentation, mais certains semblent déjà y avoir succombé ! « Je ne les regarde plus, parce que j’ai peur de les trouver sympa » a avoué sur RMC Sport Éric Di Meco, vainqueur de la Ligue des Champions 1993 avec l’OM.

« Quand tu regardes jouer cette équipe, tu es obligé d’être impressionné »

« Cette équipe-là ne dégage pas d’arrogance, beaucoup d’esprit d’équipe, il y a ce côté collectif plus fort que l’individuel... » a analysé l’ancien défenseur marseillais, dans le Super Moscato Show. « On voit ce qu’a mis en place Luis Enrique et c’est enthousiasmant. Quand tu regardes jouer cette équipe, tu es obligé d’être impressionné et elle attire la sympathie »