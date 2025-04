Un joueur du PSG puni, Luis Enrique l’a bousculé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous le feu des critiques ces dernières saisons, Gianluigi Donnarumma impressionne en cette année 2025, jouant un rôle majeur dans le parcours du PSG en Ligue des champions. Pourtant, le début de saison ne fut pas simple pour l’Italien, notamment relégué sur le banc face au Bayern Munich. Une décision de Luis Enrique qui a visiblement eu l'effet escompté.

Gianluigi Donnarumma a su faire taire les critiques au cours de cette seconde partie de saison en jouant un rôle important dans les succès du PSG contre Liverpool ou encore Aston Villa. La campagne de Ligue des champions avait pourtant débuté timidement pour le portier italien, qui avait notamment cédé sa place à Matvey Safonov en novembre dernier sur la pelouse du Bayern Munich. Un choix de Luis Enrique qui n’avait pas porté ses fruits sur un plan sportif, le Russe ayant commis une erreur.

« Ces prises de conscience arrivent quand on est suspendu, qu’on ne joue pas ou qu’on est remplaçant »

En revanche, cette décision a visiblement servi d’électrochoc au vainqueur de l’Euro en 2021, qui affiche depuis un nouveau visage. Aux yeux de Denis Troch, Luis Enrique a utilisé la bonne méthode. « On peut se dire que pour le faire progresser, il faut des prises de conscience. Ces prises de conscience arrivent quand on est suspendu, qu’on ne joue pas ou qu’on est remplaçant. Cela fait prendre conscience publiquement qu’on a des manques. C’est ce qu’a fait Luis Enrique », souligne l’ancien joueur du PSG, aujourd’hui préparateur mental.

« Il est solide mentalement et il l’a prouvé »

« Je pense qu’il est solide mentalement et il l’a prouvé. Dans le choix du coach, il y a toujours des risques, mais c’est normal. La prise de risque fait partie de l’apprentissage. Quand on est sportif, on ne se pose pas la question de savoir si ça va tomber sur le côté pile ou face, la seule chose est de vouloir avancer », poursuit Denis Troch, interrogé par RMC.