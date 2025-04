Désiré Doué : L’avertissement au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 13 buts et 12 passes décisives sous le maillot du PSG avant la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal, Désiré Doué séduit pour sa première saison dans la capitale. L’international français de 19 ans change progressivement de statut, un possible danger aux yeux de Luc Sonor, qui prévient pour la suite.

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance du Stade Rennais pour 60M€, Désiré Doué a vu sa cote grimper en flèche au fil des mois, s’imposant comme l’un des nouveaux chouchous des Parisiens avec 13 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Une première saison convaincante du haut de ses 19 ans qui lui permet de faire l’objet de belles comparaisons.

« Je lui souhaite la même carrière que Thierry Henry »

Interrogé par RMC, Luc Sonor, ancien défenseur de l’AS Monaco, dresse notamment un parallèle entre la force mentale du numéro 19 du PSG et celle de Thierry Henry au début de sa carrière. « Sur le plan intellectuel ce sont les mêmes. Ils savent où ils vont. Ils sont très intelligents, ils ont démarré très jeune. Je ne peux pas dire que Thierry Henry était au-dessus de Désiré Doué, mais c'est cette même force mentale. Henry c'était quelqu'un vraiment qui réfléchissait constamment, à ses étapes d'améliorations. Je serais fier aujourd'hui à la place de Doué d'être comparé à lui. Je lui souhaite la même carrière, si possible en restant en France », confie l’ancien joueur monégasque, interrogé par RMC.

« Il aura un trou, comme tout le monde »

Mais Luc Sonor lance un avertissement pour la suite de la carrière de Désiré Doué, qui a débuté sous le maillot de l’équipe de France lors du dernier rassemblement. « Il ne faut pas le brûler. Il est dans une phase exceptionnelle. Il aura un trou, comme tout le monde, prévient-il. À partir du moment où il aura compris qu'il est à Paris et qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable, cela ira parfaitement. Il fait un super début de carrière mais il n'a pas encore fait une carrière. Là il y a la Coupe d'Europe, cela va très vite pour lui. Mais quand je regarde ses interviews et ses matches, c'est un grand garçon. Ce n'est plus un bébé ».