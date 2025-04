120M€ : Un «super coup» annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris l’avantage dans son duel face à Arsenal ce mardi soir. Le club de la capitale est sorti vainqueur du match aller (0-1), lui permettant de prendre une petite option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont notamment aidé les Rouge-et-Bleu à réaliser ce joli coup à Londres.

Le PSG a pris une légère option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse d’Arsenal (0-1), lui permettant d’aborder le match retour au Parc des Princes de manière plus sereine. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, recrutés pour un total de 120M€, ont notamment été des pièces maitresses du onze de Luis Enrique pour réaliser ce joli coup en terres anglaises selon Joël Bats.

«Les Parisiens ont eu une maîtrise qui a été flagrante»

« Je trouve qu’on a vu une vraie équipe, qui a attaqué le match comme si elle jouait à domicile, avec la possession et un jeu ambitieux. Elle a été rapidement récompensée en imposant quelque chose à l’adversaire. Les Parisiens ont eu une maîtrise qui a été flagrante. La différence entre les deux équipes, surtout en première période, s’est faite au niveau de la solidarité, de cet esprit de sacrifice. En deuxième période, ça s’est rééquilibré. Mais les rentrants ont apporté une fraîcheur défensive et des courses qui ont permis aux milieux d’exister. Ils ont pu se créer des situations. Je trouve qu’il y a un sens de dévouement incroyable. J’ai vu une vraie grande équipe d’Europe en première période » a d’abord expliqué l’ancien gardien du PSG (1985-1992) dans des propos rapportés par Le Parisien.

«C’est fabuleux de gagner»

« C’est la solidarité de cette équipe. Les ailiers venaient défendre, faire des prises à deux sur Saka et Martinelli. Ça a été un très gros travail de Doué et Kvara. Ils ont beaucoup soulagé Mendes et Hakimi, qui a un peu souffert. Cette abnégation, ce travail des trois milieux qui font beaucoup de courses, défensivement et offensivement, que l’on ne remarque pas forcément, ce mouvement perpétuel a empêché Arsenal d’aller au combat. C’est un super coup. C’est fabuleux de gagner. Ils ont éteint cette équipe. Paris avait une envie supérieure à Arsenal. Ils n’ont pas pu la montrer, comme l’a fait le PSG » a-t-il ensuite ajouté.