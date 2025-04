Luis Enrique : Le coup de foudre à l’étranger !

Pierrick Levallet

À quelques heures du choc aller des demi-finales de la Ligue des champions contre Arsenal, Luis Enrique sait qu’il a fait chavirer l’Europe avec son PSG. Le jeu déployé par son équipe a convaincu tous les entraîneurs étrangers qu’il a affronté sur la plus grande scène européenne, de Diego Simeone à Unai Emery en passant par Pep Guardiola.

Ce mardi soir, le PSG joue très certainement une potentielle place en finale de la Ligue des champions. Un bon résultat sur la pelouse d’Arsenal permettrait d’aborder le match retour au Parc des Princes de manière plus sereine. Tout au long de la saison, Luis Enrique a en tout cas réussi à faire tomber l’Europe sous son charme.

«J’aime tout de Luis»

Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG fait l’unanimité chez ses homologues qu’il a affronté en Ligue des champions. De Diego Simeone à Unai Emery, en passant par Arne Slot et Pep Guardiola, tous ont couvert Luis Enrique d’éloges. « J’aime tout de Luis et de la manière dont son équipe joue » lançait Pep Guardiola avant que son Manchester City ne se fasse balayer par le PSG (4-2).

«Sa conception du jeu est spectaculaire»

Même pendant la phase de poule, où le PSG a souffert, Luis Enrique avait déjà tapé dans l’oeil de l’Europe. « Aujourd’hui, le PSG est vraiment une équipe qui joue de manière très offensive, avec un entraîneur qui prône un jeu de domination » indiquait Peter Bosz de son côté après le nul contre le PSV Eindhoven (1-1). « Je pense que sa conception du jeu est spectaculaire, il regarde toujours le but de l’adversaire. [...] Je l’admire » confiait quant à lui Michel, coach de Gérone. « J’aime leur façon de jouer, ils ont une très bonne dynamique. Cette équipe porte le sceau de son entraîneur » appuyait Diego Simeone.

Quelques mois plus tard, Arne Slot a été bluffé par le PSG de Luis Enrique. « Ils m’ont beaucoup impressionné. Mais même avant ce match, j’ai été impressionné par leur intensité, leur cohésion, les permutations de leur milieu. C’est l’équipe la plus complète contre laquelle on ait joué jusque-là » lâchait le technicien de Liverpool. Même sa dernière victime, Unai Emery, s’est incliné devant sa supériorité. « C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde » reconnaissait l’entraîneur d’Aston Villa.