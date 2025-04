Laure Boulleau, sa nouvelle «expérience» avec des femmes !

Pierrick Levallet

Jeune maman de 38 ans, Laure Boulleau a affiché une silhouette fuselée quelques mois après son accouchement. La consultante de Canal+ n’a pas perdu de temps pour se remettre de sa grossesse. L’ancienne latérale gauche du PSG s’est d’ailleurs lancée dans une nouvelle aventure avec d’autres femmes, ce qui lui a permis de travailler son corps.

Laure Boulleau a fait envier de nombreuses femmes. Jeune maman de 38 ans, la consultante de Canal+ a affiché une silhouette fuselée seulement quelques mois après son accouchement. Nombreuses ont pu se demander quel était le secret de l’ancienne latérale gauche du PSG. Et il réside dans une pratique sportive dans laquelle elle et d’autres femmes se sont lancées : l’indoor cycling. Laure Boulleau partage d’ailleurs ses séances dans les studios Dynamo sur les réseaux sociaux. Et Marine Bourquin s’est livrée sur cette pratique sportive.

«C’est un moment de déconnexion totale»

« Je pense que le cycling, c’est plus qu’un sport. C’est une expérience. Les lumières, la musique, la sueur, l’intensité... on est porté par l’énergie du groupe et du coach. C’est un moment de déconnexion totale, un sas de décompression, et en même temps un vrai shoot d’endorphines. On en ressort rechargé. Et dans une époque où on court tout le temps, on a besoin de ce genre de bulles » a d’abord expliqué la coach Dynamo, interrogée par Pure People.

«C’est idéal pour ressentir rapidement des changements»

« On travaille surtout le bas du corps : cuisses, fessiers, mollets. Mais ce qu’on oublie souvent, c’est le gainage. Le centre est super engagé pendant toute la séance, et on utilise aussi les bras, surtout quand on ajoute les poids. Et au-delà du corps, le cœur travaille à fond : c’est un cardio hyper puissant. C’est idéal pour ressentir rapidement des changements : plus d’endurance, un cœur plus fort, une silhouette qui se tonifie. Mais même une seule séance bien faite, bien investie, ça change déjà l’énergie de ta semaine » a ensuite expliqué Marine Bourquin. Laure Boulleau ne pourra que valider.