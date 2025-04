Marion Rousse cash sur son couple, «je devrai changer…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Compagne de Julian Alaphilippe depuis 2020, Marion Rousse se retrouve donc à commenter très régulièrement les performances de son homme à la télévision. Et la directrice du Tour de France femmes l'avoue très clairement : le jour où elle commencera à être gênée par la situation, elle changera de travail.

Dans un large entretien qu'elle avait accordé à La Tribune en juin dernier, Marion Rousse révélait comment elle s'est retrouvée en tant que consultante à la télévision après sa carrière de cycliste : « Lorsque j'ai été double championne de France chez les élites en 2012, j'ai été invitée par Eurosport pour raconter mon parcours. Ils ont aimé mon franc-parler, ma spontanéité. Et c'est à ce moment que ma vie a basculé », confie la directrice du Tour de France femmes.

« Quand tu mets des bonnes personnes à la bonne place »

Marion Rousse sur la complexité de ce rôle lorsqu'elle a démarré ce rôle de commentatrice : « Je les ai trouvés très courageux de me proposer ce poste, car une femme qui parle de cyclisme masculin, ça ne s'était jamais vu ! Je reçois énormément de témoignages de jeunes filles qui souhaitent pratiquer le vélo. Si j'ai pu contribuer à changer les mentalités dans le milieu du sport, j'en suis très fière. Je pars du principe que quand tu mets des bonnes personnes à la bonne place, ce n'est plus une question de genre. Les mœurs ont heureusement beaucoup évolué en dix ans ».

Marion Rousse prête à tout plaquer

Et alors qu'elle se retrouve régulièrement dans un drôle de position à commenter les courses de son compagnon, Julian Alaphilippe répond cash à ce sujet : « On me demande souvent comment je fais, mais j'arrive à dissocier le champion du compagnon. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Lorsque je n'arriverai plus à faire la différence, alors je devrai changer de boulot », assure-t-elle. Voilà qui est clair.