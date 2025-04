Marion Rousse - Alaphilippe : La «sale période» pour le couple !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voix du cyclisme sur France Télévisions, Marion Rousse doit parfois jongler avec son statut de femme de Julian Alaphilippe. A l'antenne, celle qui est également directrice du Tour de France féminin tente de conserver son impartialité. Mais à de rares occasions, Rousse est sortie de son rôle, comme lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022.

Marion Rousse porte plusieurs casquettes cette année encore. Voix du cyclisme sur France Télévisions, elle gère le Tour de France féminin. Mais l’une de ses plus grandes difficultés de moment est de commenter les courses de son compagnon Julian Alaphilippe. « On me demande souvent comment je fais, mais j'arrive à dissocier le champion du compagnon. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Lorsque je n'arriverai plus à faire la différence, alors je devrai changer de boulot » a-t-elle déclaré. Mais il arrive parfois que Rousse sorte de son costume de commentatrice comme lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Tombé violemment, Alaphilippe avait été évacué vers l’hôpital le plus proche.

Rousse a vécu un cauchemar à l'antenne

« Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l'ambulance. Suivent alors deux années très compliquées pour lui... C'est vrai qu'il a mis du temps à rebondir. Il n'arrivait à montrer de quoi il était capable parce qu'il était stoppé dans son élan par des chutes. J'essayais de le rassurer, de le réconforter, mais au bout de deux ans, je n'arrivais plus à trouver les bons mots. J'étais tout autant affectée que lui. Je pense que Nino, notre petit garçon, nous a beaucoup aidés à traverser cette sale période » a déclaré Rousse.

« Cette polémique a fait beaucoup de bruit »

L’ancienne championne du monde est aussi sortie de sa réserve lorsque Patrick Lefevere, patron de la Quick-Step, l’avait accusé d’influer négativement sur la forme d’Alaphilippe. « J'ai immédiatement réagi à ses propos, pour lesquels il a d'ailleurs fini par s'excuser. Me reprocher de sortir en soirée avec lui était tellement risible ! Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais elle ne nous a pas atteints » a lâché Rousse à La Tribune.