L'autre homme qui fait vibrer Marion Rousse !

Actuelle directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse a rendu hommage à un homme qui a fait de la formation FDJ-Suez l'une des mieux armées. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, elle a salué l'excellent travail de Stephen Delcourt, qui ne cache pas ses ambitions à quelques jours du départ de la Vuelta.

Âgé de 39 ans, Stephen Delcourt a fait de l’équipe FDJ-Suez une armada qui fait trembler le peloton. Pas moins de trois coureuses font partie du classement UCI : Juliette Labous, Evita Muzic et Demi Vollering, numéro un au classement. « J'ai tout de suite senti qu'il me voyait comme une personne et pas seulement comme une coureuse » avait confié la Néerlandaise au moment de sa signature en octobre. Car Delcourt sait de quoi il parle. Homme respecté, il n’a cessé de travailler pour améliorer l’équipe, qui prendra le départ de la Vuelta le 4 mai prochain.

Le peloton est unanime

« C'est l'une des personnes les plus passionnées que j'ai rencontrées dans le monde du sport. Vous le ressentez quand vous parlez avec lui. C'est là-dessus qu'il fait la différence. Ce sera certainement l'adversaire le plus coriace sur ce Tour, reconnaît Unzué. Si je ne peux pas gagner, je serai toujours content de le voir performer, car je sais combien il a travaillé dur pour arriver là où il en est aujourd'hui » a souligné Sebastian Unzué, manager de Movistar Team Women

L'hommage de Marion Rousse

Championne de France en 2012 sous les couleurs de Vienne Futuroscope, ancienne appellation de FDJ-Suez, Marion Rousse a également rendu hommage à Delcourt, qui a réussi à renforcer la formation tout en conservant son identité. « Stephen est quelqu'un qui a de l'ambition et qui ne la cache pas, témoigne Marion Rousse. Il s'est donné les moyens de devenir quasiment la meilleure formation au monde à l'heure actuelle. L'équipe a beau avoir changé d'identité, je m'y retrouve encore » a confié la directrice du Tour de France femmes dans les colonnes de L’Equipe.