F1 - Ferrari : Lewis Hamilton, la fin est annoncée ?

Pierrick Levallet

Au coeur de toute l’attention médiatique depuis son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton se montre plutôt décevant depuis le début de saison. Le Britannique ne s’est pas encore adapté pleinement à sa nouvelle voiture. La Scuderia aurait donc échafaudé un plan pour mettre fin aux galères du septuple champion du monde.

Son transfert a fait du bruit en F1. Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari. Mais depuis le début de saison, le Britannique est plutôt décevant au volant de la voiture italienne. Le pilote de 40 ans ne pointe qu’à la 7e place du classement général. Récemment, Lewis Hamilton a d’ailleurs reconnu qu’il n’y arrivait pas pour le moment parce qu’il ne s’est pas encore adapté pleinement à sa monoplace.

«La voiture refuse de coopérer»

« C’est clairement la période la plus compliquée que j’aie connue. Moins d’effet de sol, ce serait une bonne nouvelle. Mais à vrai dire, je ne sais rien sur la voiture de l’année prochaine, donc je n’y pense même pas. Je suis simplement plus lent dans les virages. En qualifications, je parviens à sortir une bonne performance, mais en course, rien ne fonctionne. J’ai beau tout essayer, la voiture refuse de coopérer » avait expliqué le septuple champion du monde. Ferrari aurait donc établi un plan pour mettre un terme aux galères de Lewis Hamilton.

Ferrari a un plan pour sauver Hamilton

Comme le rapporte Motorsport.com, la Scuderia devrait lancer un gros package d’évolutions pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola, le 18 mai prochain. Ferrari ne devrait ensuite le compléter qu’à Barcelone, début juin. Le Grand Prix de Monaco devrait faire office de transition sur un circuit qui permettra de retranscrire au mieux le potentiel de la voiture. L’écurie italienne devrait donc frapper fort en Espagne, et miserait également sur l'intervention de la FIA concernant la flexibilité des ailerons avant. À voir si cela sera suffisant pour permettre à Lewis Hamilton d’obtenir enfin de bons résultats chez Ferrari.