F1 - Hamilton : Son ex a tourné la page !

Alors que Lewis Hamilton a pris la direction de Ferrari, le septuple champion du monde a été remplacé par Kimi Antonelli et c'est George Russell qui est devenu le leader de Mercedes. Le Britannique a répondu aux espérances de Toto Wolff plus que ce dernier aurait pu l’espérer et pourrait bientôt être récompensé par une prolongation de contrat.

Lewis Hamilton semble déjà oublié chez Mercedes. Toto Wolff se dit très satisfait de son nouveau duo de pilote, composé de George Russell et Kimi Antonelli. Le premier a toujours terminé dans le top 5 depuis le début de la saison, alors que le second est actuellement sixième au classement des pilotes avec 37 points, pour sa première année en Formule 1.

« Russell a pris la relève de Lewis mieux que je n’aurais pu l’espérer »

« Ce qui est intéressant, c’est que Lewis a toujours été le pilote le plus expérimenté, le pilote senior chez nous. Avec George, qui n’a jamais été écrasé par Lewis, soudain il est à son apogée, ou au début de son apogée. Il est clairement le pilote le plus expérimenté de l’équipe – celui qui est performant, qui a le sens des responsabilités, qui a le bon discours, et il a pris la relève de Lewis mieux que je n’aurais pu l’espérer », a confié Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Nous avons un très bon duo à l’avenir »

« Pour l’instant, avec George et Kimi, il n’y a aucun doute que nous avons un très bon duo à l’avenir. Il n’y a aucun stress, George joue au plus haut niveau, comme nous l’espérions et l’attendions. Il est performant, cela ne fait aucun doute, et on ne peut pas exiger grand-chose de plus de lui », a ajouté Toto Wolff, avant d’évoquer la prolongation de contrat de George Russell : « Il a déjà un contrat. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur les derniers détails du nouveau si on devait prolonger ensemble. » Une prolongation qui pourrait intervenir « avant l’été ».