Liaison secrète pour Hamilton, le rendez-vous sur une ile déserte !

Amadou Diawara

Lorsqu'il était l'adjoint de Toto Wolff chez Mercedes, James Vowles a noué des liens privilégiés avec Lewis Hamilton. A tel point que les deux hommes sont toujours de très bons amis. D'ailleurs, l'actuel patron de Williams a laissé entendre qu'il était prêt à passer des semaines sur une ile déserte avec le pilote de Ferrari.

Lorsqu'il était l'adjoint de Toto Wolff chez Mercedes, James Vowles s'est rapproché de Lewis Hamilton. Malgré la distance, leur relation est restée intacte. Lors d'un entretien accordé à la FOM (Formula One Group), James Vowles a lâché ses vérités sur sa proximité avec Lewis Hamilton, actuel pilote de Ferrari.

«Je le considère toujours comme un très bon ami»

« Peut-on rester amis avec des anciens collègues, désormais chez la concurrence ? Bonne question… J’ai encore beaucoup de proches chez Mercedes, tout simplement parce que j’y ai passé 20, 22 ans de ma vie, donc on tisse des liens. Lewis Hamilton ? Je le considère toujours comme un très bon ami, même si je ne lui ai pas parlé depuis quelques semaines. J’en ai un peu partout, en fait. C’est pareil avec les pilotes. J’ai travaillé avec certains pendant la majeure partie de leur carrière et je les considère comme de vrais amis. Lewis est une personne formidable et je me sens privilégié qu’il m’ouvre une part de sa vie en conséquence », a confié James Vowles, le patron de Williams, qui est prêt à passer plusieurs semaines sur une ile déserte avec Lewis Hamilton, mais également avec Alexander Albon et Carlos Sainz.

«Lewis est une personne formidable»

« Hormis Lewis Hamilton, avec qui j'aimerai passer plusieurs semaines sur une île déserte ? Ce serait soit Alex (Alexander Albon) soit Carlos (Sainz), parce qu’ils sont hilarants et qu’ils me divertiraient. Ils seraient complètement inutiles pour la survie, soyons clairs – il faudrait qu’on s’en charge pour eux. Mais au moins, on rigolerait tous les jours. Côté patron d’équipe, il faudrait quelqu’un de pratique. Quelqu’un qui ne craint pas de se salir les mains, qui s’implique, donc je dirais probablement quelqu’un comme Ayao (Komatsu). Je pense qu’il a beaucoup de compétences, on pourrait sûrement bricoler quelque chose ensemble… », a conclu James Vowles.