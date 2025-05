Mbappé, le clash à cause du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Propriétaire du SM Caen depuis l’été dernier, l’entourage de Kylian Mbappé n’a pu éviter la catastrophe avec une descente en National. Et alors qu’Alexandre Mendy a poussé un coup de gueule concernant son bon de sortie qu’il n’a finalement pas obtenu lors du dernier mercato estival, la mère de Mbappé a sèchement répondu aux attaques du buteur normand.

Le clan Mbappé ne s’est pas fait que des amis du côté du SM Caen depuis sa reprise du club il y a quasiment un an, c’est le moins que l’on puisse dire ! La relégation de l’écurie normande en National est déjà actée, et certains joueurs ne manquent pas de régler leurs comptes avec les propriétaires caennais. Le 31 mars dernier, Alexandre Mendy (31 ans) avait dézingué Kylian Mbappé et son entourage, sans les nommer, au sujet de son départ avorté quelques mois auparavant durant le mercato.

« On récolte ce que l’on sème »

« C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part, mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie – tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, c’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout, mais on récolte que ce que l’on sème », avait sèchement lâché Mendy, pointant ainsi du doigt le clan Mbappé. Et la réponse ne s’est pas faite attendre.

La mère de Mbappé répond au clash

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a rebondi à ces propos d’Alexandre Mendy : « C’est nous qui l’avons fait rester. C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux. Je l’ai vu pour discuter mais comment trouver un attaquant à 22 buts à la mi-août ? On est descendu avec lui, alors sans lui… On nous a donné une liste d’attaquants mais je me suis cru au PSG vu les prix. Il n’a pas forcément répondu présent mais j’ai trouvé ça sortie inappropriée. Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois donc il est revenu tard mais en attendant, il continuait à être payé… Je comprenais sa détresse mais je ne suis pas responsable de ce que l’ancien président lui a dit », confie la mère de Mbappé à Ici Normandie. Ambiance…