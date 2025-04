Kylian Mbappé, la catastrophe à 300 000€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même la fin de la saison, le sort du SM Caen est scellé. Ainsi, la saison prochaine, le club normand détenu par Kylian Mbappé évoluera pas en National. Cette relégation est bien évidemment une catastrophe sportive, mais voilà que les répercussions iraient bien au-delà du terrain puisque la ville de Caen devrait être impactée.

Pour Kylian Mbappé, le rachat du SM Caen vire au fiasco. En effet, le club normand est bon dernier de Ligue 2 et sa relégation en National est d'ores et déjà actée. Un échec sportif qui a des conséquences, y compris pour la ville de Caen. En effet, selon les informations de BFM Normandie, c'est une perte de 300 000€ qui accompagnerait la relégation du Stade Malherbe.

Une relégation qui va faire perdre de l'argent

Maire de la ville de Caen, Aristide Olivier a d'ailleurs pris la parole sur cette perte financière suite à la descente en National du Stade Malherbe. Il a alors expliqué au micro de BFM : « Aujourd'hui, ce qui nous lie avec le Stade Malherbe, c'est une convention, signée en 2016, et le Stade Malherbe verse à la ville un loyer qui est assis à la fois sur une part fixe et une part variable. La part variable repose sur un pourcentage des droits de billetterie, des droits télé, de la boutique. Evidemment, au troisième échelon national, rien qu'avec les droits télé, cette part variable va chuter de manière considérable, pour être très proche d'une nullité ».

« C'est une recette en moins pour la ville »

« C'est une recette en moins pour la ville de ce point de vue là. J'espère qu'on trouvera vite les clés pour rebondir et se projeter sur une saison plus dynamique en terme de résultats et nous permettra de retrouver le rang qu'on mérite », a-t-il ajouté. A voir maintenant si le SM Caen de Kylian Mbappé réussira à se relever et remonter en Ligue 2.