Verstappen - F1 : «Plus le droit de piloter», il annonce la fin !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que retraité depuis 2022, Sebastian Vettel n’a jamais vraiment quitté le monde de la Formule 1. Même plusieurs mois après l’arrêt de sa carrière, le pilote allemand était évoqué chez plusieurs teams, notamment chez Red Bull pour épauler Max Verstappen. Cette opération n’a jamais vu le jour, mais Vettel pourrait prochainement intégrer l’équipe dans un autre rôle.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel ne s’est jamais éloigné de la Team Red Bull. En 2024, soit deux ans après l’annonce de sa retraite, des rumeurs évoquaient un possible retour de l’Allemand. Une information qui avait été démentie par Helmut Marko. Le conseiller de l’équipe avait expliqué qu’il fallait protéger l’image de Vettel. Autrement dit que Max Verstappen était largement au-dessus. Cet échec a poussé l’ancien pilote à tourner la page Formule 1.

Vettel a tiré un trait sur sa carrière de pilote

« Mes enfants m’ont indiqué que je n’avais plus le droit de piloter..Ils apprécient vraiment ma présence, et c’est évidemment un plaisir de l’entendre.J’ai réussi à trouver un rythme en dehors de la F1, et j’ai réussi à maintenir une douce paix familiale ! Je me suis habitué à ma nouvelle vie » a confié Vettel dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

Pas sur la Formule 1

Par contre, Marko avait laissé entendre au début du mois que l’Allemand pourrait bien le remplacer dans les prochaines années. « Il est clair qu’à un moment donné, on ne peut plus faire tout cela, notamment à cause de son âge. Parce que ces déplacements ne sont pas négligeables. Bien sûr, ce serait formidable qu’un gars comme Sebastian prenne la relève. Vous auriez le côté du programme junior. Il travaille déjà avec les filles ici, en karting, en Arabie saoudite. Et de l’autre côté, bien sûr, il y a l’excellent leadership stratégique de son équipe de Formule 1. Deux courses suffiraient, et ensuite il maîtriserait la situation. Mais c’est une nouvelle approche et je pense que Sebastian s’est enfin trouvé » a-t-il confié. L’idée d’une association entre Verstappen et Vettel n’est donc pas totalement enterrée.