F1 : Le nouveau Vettel est connu !

Arnaud De Kanel

L’Association des pilotes de Grand Prix représente les intérêts des pilotes de F1 depuis 1961. Et alors que Sebastian Vettel en était le directeur, le successeur du jeune retraité est connu. Elu par ses pairs, Carlos Sainz succède au quadruple champion du monde. Le pilote espagnol se dit « fier et heureux » d'occuper ce poste.

A l'approche du lancement de la nouvelle saison de Formule 1, les derniers préparatifs s'effectuent, que ce soit dans les équipes où dans les différentes instances. Et ce dimanche, une grande nouvelle est tombée.

F1 - Ferrari : Charles Leclerc n’a jamais vu ça !

➡️ https://t.co/y1MJG5zDuR pic.twitter.com/vV38PdF8y2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2025

Sainz succède à Vettel

Carlos Sainz a été désigné par ses pairs pour occuper le poste de directeur de la Grand Prix Drivers' Association (GPDA), succédant ainsi à Sebastian Vettel, désormais retraité. Le pilote espagnol rejoint ainsi l’instance qui représente les intérêts des pilotes de Formule 1 et joue un rôle clé dans l’évolution du sport. L’organisation repose sur une direction collégiale où Wurz est épaulé par trois autres figures clés. Parmi elles, Anastasia Fowle, avocate de formation, apporte une expertise précieuse en matière juridique, commerciale et stratégique. Les deux autres postes de directeurs sont réservés à des pilotes en activité. Ces dernières années, George Russell, qui a pris la relève de Romain Grosjean début 2021, et Sebastian Vettel, impliqué depuis 2010, occupaient ces fonctions. Avec le départ du quadruple champion du monde, un nouveau chapitre s’ouvre pour la GPDA, désormais sous l’impulsion de Sainz et de ses collègues. L'ancien pilote Ferrari a réagi.

Sainz «heureux et fier»

« Je suis passionné par mon sport et je pense que nous, les pilotes, avons la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour travailler avec les parties prenantes afin de faire progresser le sport dans de nombreux aspects. Je suis donc très heureux et fier de faire ma part en assumant le rôle de directeur au sein du GPDA », a déclaré Carlos Sainz. Une nouvelle ère débute.