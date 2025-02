Fernando Alonso : «Dégage», l'annonce qui va mettre le feu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso va entamer sa 22e saison en Formule 1. L'Espagnol empile ainsi les records de longévité, mais c'est bien un troisième titre mondial qui est dans sa ligne de mire. Difficile d'y croire en 2025, mais pour 2026 rien n'est à exclure, notamment grâce au changement de réglementation. L'Espagnol aura alors 45 ans, et cela ne plaît pas à tout le monde.

Pilote de Formule 1 depuis 2001, Fernando Alonso continue de performer du haut de ses 43 ans. L'Espagnol va même entamer une 22e saison en F1 avec la ferme intention d'être toujours au volant de son Aston Martin en 2026 afin de viser un troisième titre de champion du monde après ceux acquis en 2005 et 2006. Fernando Alonso détient ainsi de nombreux records de longévité, comme celui du nombre de départs, à savoir 401 depuis le début de sa carrière. Et pourtant, la présence du double champion du monde sur la grille commence à en agacer certains, à l'image de Tom Coronel, pilote néerlandais qui a surtout connu une carrière en Endurance et en rallye. Il était d'ailleurs aligné sur le Dakar en 2024 en compagnie de son frère, Tim Coronel. Mais bien qu'il continue de courir à 52 ans, Tom Coronel estime que Fernando Alonso a fait son temps en F1.

«Dégage, laisse ta place à quelqu’un d’autre»

« Il y a un temps pour arriver et un temps pour partir. Alonso, tu es un grand pilote, un vrai compétiteur, mais maintenant, fais place. Dégage, laisse ta place à quelqu’un d’autre », lâche-t-il dans une interview accordée à la version néerlandaise de Motorsport.com, avant d'en rajouter une couche, en réclamant une reconversion pour Fernando Alonso.

«Ton temps est révolu, et d'ailleurs, il l'est depuis longtemps»

« C'est un vrai pilote de course que je regarde et que je pense, mais je dis aussi à propos de cet homme, vous savez quoi ? Faites place. Sortez d'ici, partez. Vous avez gagné votre argent, vous savez, prenez un rôle différent dans le sport automobile parce que c'est réel. Prenez le côté sportif, allez entraîner des pilotes. Je sais qu'il est derrière [Gabriel] Bortoleto, la recrue de Sauber. Essaye d'en faire quelque chose de beau, mais ton temps est révolu, et d'ailleurs, il l'est depuis longtemps. Que fais-tu encore ici ? En termes de nom et de ce genre de choses, le respect, c'est bien, c'est cool. Mais tu n'es plus à votre place et tu le sais. Alors donne cette place à quelqu'un d'autre », ajoute Tom Coronel.