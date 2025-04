Transfert au PSG : La mère de Rabiot pète les plombs ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, la collaboration avec Adrien Rabiot n’aurait pas pu plus mal se terminer. Un clash éclatait lors de la saison 2018/2019 entre les différentes parties, résultant sur une mise à l’écart pendant la seconde partie de saison. Une « haine » de la part de sa mère Véronique datant de plusieurs années auparavant.

Adrien Rabiot aurait pu avoir une carrière bien différente. Parti à la Juventus libre de tout contrat en 2019 après un clash contractuel avec le PSG, l’international français devait initialement rejoindre l’Italie cinq ans plus tôt. Dès 2014, la Roma comptait s’attacher ses services après avoir fait affaire avec la direction sportive du Paris Saint-Germain une année auparavant. Néanmoins, Véronique Rabiot a fait capoter cette opération après avoir appris qu’un transfert était en cours.

«Elle est devenue folle»

« Mon plus grand regret ? Adrien Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique. L'année d'avant, le PSG m'avait donné plus de 30M pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l'a su, elle est devenue folle ». a déclaré Walter Sabatini au cours d’une entrevue avec la Gazzetta dello Sport.

«Il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais»

L’ancien dirigeant de la Roma a d’ailleurs fait part d’une haine claire émanant de la mère d’Adrien Rabiot envers le PSG déjà à l’époque… bien avant le contentieux au sujet de sa prolongation de contrat avortée. « Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l'argent de l'indemnité de transfert, outre les 3M de commission. Je me rappelle que (Frédéric) Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais » .