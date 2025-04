Surprise, Ntamack poussé à quitter Toulouse !

Axel Cornic

Star du XV de France et du Stade Toulousain en l’absence d’Antoine Dupont, Romain Ntamack aura beaucoup à jouer en cette fin de saison avec le Top 14 et la Champions Cup. Mais l’ouvreur souhaiterait également être de la tournée en Nouvelle-Zélande début juillet, avec trois test-matchs au programme.

On a quitté Romain Ntamack sur la pelouse du stade Félix-Mayol, soulagé après une victoire à l’arrachée du Stade Toulousain sur le RCT, en quart de finale de la Champions Cup (18-21). Mais le plus dur arrive pour l’ouvreur international, qui devra mener son équipe vers un possible nouveau doublé en Top 14 et sur la scène européenne, avec une saison qui pourrait donc se terminer le 28 juin.

Ntamack avec le XV de France en juillet ?

Mais les vacances pourraient bien être très courtes. Car l’international français a clairement expliqué vouloir participer à la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, avec un premier test-match le 5 juillet, soit juste une semaine après la finale du Top 14. « C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir » confiait Ntamack, juste après la fin du 6 Nations 2025. Sauf que pour le moment sa présence n’est pas assurée, puisqu’il fait partie de la liste des joueurs protégés, que Fabien Galthié laisse normalement au repos en fin de saison.

« Quand tu vas en Nouvelle-Zélande, il faut que tu aies les meilleurs »

Pour Vincent Moscato, le sélectionneur du XV de France se doit pourtant d’emmener les meilleurs en Nouvelle-Zéande, dont Romain Ntamack ! « C’est le pays du rugby, c’est comme le Brésil pour le football. Si tu arrives avec une équipe de mecs pas connus, tu ne les respecte pas. Il faut qu'ils trouvent des moments de récupération, mais pas là, pas au pays du rugby, ce n'est pas possible » a expliqué l’animateur vedette du Super Moscato Show, sur RMC Sport. « Quand tu vas en Nouvelle-Zélande, comme quand tu vas en Afrique du Sud, il faut que tu aies les meilleurs. Dupont, le meilleur joueur du monde n’y sera pas parce qu’il sera blessé, mais Ntamack il n’aura pas joué beaucoup cette année, il n’a pas 40 matchs dans la tronche ».