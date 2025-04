Ntamack, le rencard à 199€

Axel Cornic

Le Stade Toulousain et la famille Ntamack, c’est une longue histoire d’amour. Emile Et rancis Ntamack ont fait les beaux jours du club haut-garonnais dans les années ‘90 et au début des années 2000, avec des nombreux titres glanés. Mais c’est désormais au tour de Théo et surtout de Romain de poursuivre la belle histoire, avec notamment deux nouveaux objectifs de taille à aller chercher en cette fin de saison.

Sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain peut compter sur Romain Ntamack pour mener son attaque. L’ouvreur, qui a remporté le 6 Nations 2025 avec le XV de France, était le maitre du jeu toulousain lors du choc des quarts de finale de la Champions Cup, face au RCT. Et ça lui a souri, avec une victoire arrachée à la toute dernière seconde sur la pelouse du stade Félix-Mayol.

Ntamack a rendez-vous avec Bordeaux

Mais c’est loin d’être fini ! Car en demi-finale, le Stade Toulousain va croiser la route d’un autre cador de Top 14, avec l’UBB de Damian Penaud et de Louis Bielle-Biarrey. Et les rouge et noir ont une revanche à prendre, puisque les Bordelo-Bèglais ont remporté la dernière rencontre lors de la 19e journée du championnat français (32-24). Mais la donne sera différente, puisque ce jour-là Ugo Mola avait décidé de laisser ses cadres au repos dont notamment Romain Ntamack, envoyant la jeune garde toulousaine à Chaban-Delmas.

Pendant ce temps-là, son père sera à Hossegor

Le rendez-vous est pris pour le 4 mai prochain, avec une affiche de gala qui fait saliver tous les fans de rugby. Mais avant ça, des heureux élus pourront déjà croiser Ntamack. Il s‘agit toutefois d’Emile, père de Romain et de Théo, qui a marqué de son empreinte l’histoire du Stade Toulousain ainsi que celle du XV de France. L’ancien trois-quart centre sera en effet à Hossegor le 1er, 2 et 3 mai prochain pour un stage organisé par le club haut-garonnais avec des jeunes de 10 à 14 ans. Des places sont encore disponibles, mais il faudra payer 199€ sans hébergement mais avec prise en charge du repas du midi.