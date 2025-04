Antoine Dupont remplacé, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pour plusieurs mois, Antoine Dupont laisse un immense vide au Stade Toulousain qui parvient tout de même à briller puisque les hommes d'Ugo Mola ont battu Toulon pour rejoindre les demi-finales de la Coupe des champions. Le talonneur de Toulouse, Julien Marchand raconte la façon dont son capitaine est remplacé.

Privé d'Antoine Dupont depuis sa grave blessure au genou lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, le Stade Toulousain apprend à vivre sans son capitaine. Les hommes d'Ugo Mola ont effectivement dominé Toulon en demi-finale de la Coupe des champions au terme d'un match fou (21-18) remporté grâce à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde. Par conséquent, Toulouse a réussi à remplacer Antoine Dupont comme le souligne Julien Marchand, capitaine dimanche contre le RCT.

«On a switché aussi»

« On ne peut pas banaliser le fait qu’Antoine apporte énormément de choses dans l’équipe, que ce soit sur le terrain, en dehors, que ce soit sur le rugby parce que c’est quelqu’un qui est très précis, très exigeant. Ça fait déjà plus d’un mois qu’il est blessé. On a switché aussi, et il y a des gars comme Paul (Graou) qui prennent très bien ce nouveau rôle pour eux. Sincèrement, nous les gros, quand je parle des gros, je parle des avants bien sûr, plus ou moins affutés pour certains (sourire), mais en tout cas, nous, on prend ce que Paul nous dit, on écoute. C’est un joueur qui a aussi beaucoup d’expérience parce qu’il a été là, il a tenu la baraque », lâche le talonneur du Stade Toulousain dans des propos accordés à La Dépêche.

«A chaque ligne il y a des leaders»

« C’est un joueur qui compte beaucoup pour nous et nous on a entièrement confiance en lui. Encore une fois pour revenir au capitanat ou au leadership de l’équipe, à chaque ligne il y a des leaders, que ce soit Tom à l’arrière qui nous parle énormément sur le terrain, Juanchi (Mallia), Romain (Ntamack), je ne vais pas citer tout le monde, Barras' (Pierre-Louis Barassi) qui est quelqu’un d’exceptionnel sur les lignes arrières pour la défense, pour nous amener tout ça. À chaque ligne il y a quelqu’un qui est important et je pense que c’est le travail d’un groupe, on est collectif et c’est ça le plus important même si Antoine est plus là, nous, on pense beaucoup à lui, on sait qu’il pense à nous, on lui écrit mais il faut avancer, on ne va pas faire qu’en parler. Paul fait très bien les choses, les deux jeunes font très bien les choses et Naoto pareil, donc à partir de là », ajoute Julien Marchand.