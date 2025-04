Le PSG discute avec le «meilleur du monde», signature imminente ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fort d'un projet qui porte ses fruits, le PSG compte miser sur un effectif stable comme en témoignent les récentes prolongations de contrat d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Vitinha. Désormais, ce sont les discussions avec Gianluigi Donnarumma qui sont très avancées. Une bonne nouvelle compte tenu des performances de l'Italien.

Négociations avancées pour Donnarumma

En effet, alors que le contrat du portier italien s'achève en 2026, les doutes sont nombreux concernant son avenir. Cependant, selon les informations de Téléfoot, les négociations quant à sa prolongation de contrat, entamées depuis plusieurs mois, se poursuivent. D'après l'émission de TF1, la balle est dans le camp de l'Italien.

«C'est l'un des meilleurs gardiens du monde»

Une nouvelle qui devrait réjouir Achraf Hakimi qui s'enflammait pour Gianluigi Donnarumma après la qualification arrachée contre Aston Villa : « On sait le gardien qu'on a. Il l'a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous ».