Mercato - OM : De Zerbi réclame une signature !

La rédaction

Roberto De Zerbi, satisfait des performances de Geoffrey Kondogbia, souhaite le voir prolonger son aventure à l’OM. Aligné en défense face à Montpellier, l’international centrafricain a une nouvelle fois répondu présent. Sous contrat jusqu’en 2027, Kondogbia pourrait tout de même faire l’objet de discussions dans les prochains mois, tant son rôle est devenu central.

Comme depuis de nombreux mois maintenant, et d’autant plus après la blessure de Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi a été contraint d’aligner Geoffrey Kondogbia en défense lors de la victoire de l’OM face à Montpellier. Un choix payant, ce samedi, puisque l’OM s’est imposé 5-1 et est remonté à la deuxième place du podium.

«Ce serait beau si le club pouvait le prolonger»

Le coach de l’OM a d’ailleurs loué la capacité d’adaptation de Geoffrey Kondogbia et aimerait le voir prolonger à l’OM : «Kondogbia a fait des efforts alors qu'il n'a quasiment jamais joué à ce poste, ce serait beau si le club pouvait le prolonger.»

Un pilier de l’OM

Au club depuis l’été 2023, l’international centrafricain est sous contrat jusqu’en 2027. La question de sa prolongation risque donc d’être un sujet important pour les dirigeants de l’OM dans les prochains mois. Présent 23 fois dans le groupe cette saison en championnat, Kondogbia a été titularisé à 20 reprises par Roberto De Zerbi, un chiffre qui montre toute l’importance de l’ancien de l’Atlético.