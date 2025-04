Antoine Dupont : «Un gamin» en couple avec Iris Mittenaere, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Antoine Dupont fait plus parler de lui pour sa vie extrasportive que pour ses prestations sur les terrains. Et pour cause, le capitaine du XV de France est gravement blessé et dans le même temps, son couple avec Iris Mittenaere a été officialisé. Un train de vie qui surprend du côté du Stade Toulousain.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont poursuit sa convalescence et fait en parallèle la Une de la presse people. En effet, le capitaine du XV de France est au cœur de l'actualité pour son couple avec Iris Mittenaere. Antoine Dupont et l'ex-Miss France sont effectivement apparus ensemble après les festivités du sacre des Bleus lors du précédent Tournoi des VI Nations, ainsi que durant une escapade dans le sud de la France pour quelques jours de vacances.

«Antoine, c'est un gamin»

Cela n'empêche pas Antoine Dupont de rester focaliser sur le rugby, malgré sa blessure qui va le tenir éloigne des terrains encore quelques mois. Ainsi, dimanche il était présent aux côtés de ses coéquipiers du Stade Toulousain lors du choc contre Toulon en demi-finales de la Coupe des champions. D'ailleurs, les Rouge et Noir se sont imposés au bout du suspens grâce à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde (21-18). Le tout sous les yeux d'Antoine Dupont, pour le plus grand plaisir d'Ugo Mola, qui en profite pour faire une petite phrase sur la « vie de people » de son capitaine.

«Ne pas se déconnecter et faire la vie de people que tout le monde lui prête»

« Antoine est venu avec nous sur la fin de semaine. Même si c'est une machine à gagner des trophées, il a suffisamment de proximité avec nous et avec le groupe pour ne pas se déconnecter et faire la vie de people que tout le monde lui prête. Antoine, c'est un gamin qui est chez nous, ancré chez nous et qui est tellement important et qui se rapproche de nous jusqu'à la fin parce qu'on a besoin aussi d'Antoine, de son aura et de son savoir-faire », lâche le coach du Stade Toulousain en conférence de presse.