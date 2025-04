Mercato - OM : Un gros joueur de l'Algérie en approche ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM avait pris l'accent algérien. En effet, le club phocéen s'était renforcé avec deux internationaux des Fennecs : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Voilà qu'à Marseille, on envisagerait de continuer dans cette direction. Ainsi, dans quelques mois, c'est un nouvel Algérien qui pourrait débarquer à l'OM.

A Marseille, on retrouve une grosse communauté algérienne. Forcément, cette dernière était aux anges lors du dernier mercato hivernal. En effet, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont rejoint l'OM, où ils ont reçu un accueil digne d'une rock star. Les deux Fennecs ont ainsi signé avec le club phocéen et bientôt, c'est un 3ème Algérien qui pourrait en faire de même.

Bensebaïni bientôt à l'OM ?

Ces dernières heures, il a été question d'un intérêt de l'OM pour Ramy Bensebaïni. L'Algérien, qui connait bien la Ligue 1 lui l'ancien de Montpellier et Rennes, évolue aujourd'hui au Borussia Dortmund. Mais selon les informations de Sky, Bensebaïni serait bel et bien dans les petits papiers olympiens.

Dortmund ne ferme pas la porte

Cependant, Ramy Bensebaïni serait encore loin de s'engager avec l'OM. en effet, le média allemand précise qu'actuellement, il n'y aurait aucune discussion entre le club phocéen et le Borussia Dortmund. Il n'empêche que du côté de le Ruhr, on ne devrait pas fermer la porte à une vente de l'Algérien. Affaire à suivre...