Le nouvel Antoine Dupont déjà trouvé ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont a été contraint de faire une croix sur la fin de la saison. On annonce déjà son retour avec le XV de France pour l’automne prochain, mais en attendant son club du Stade Toulousain doit composer sans son meilleur joueur et capitaine.

Depuis quelques semaines, c’est la vie sans Antoine Dupont sur les rives de la Garonne. Le Stade Toulousain doit faire face à la grave blessure de son demi de mêlée, touché au genou droit le 8 mars dernier lors du 6 Nations 2025 avec le XV de France. Et si Paul Graou a rapidement été identifié comme le nouveau titulaire au poste, d’autres options ont été tentée.

Le Stade Toulousain sans Dupont

La première et la plus surprenante est Ange Capuozzo, arrière ou ailier de formation qui a joué 9 dans sa jeunesse et qui a montré des plutôt belles choses. Sauf que l’international italien s’est blessé à la cheville et il n’est pas le seul, puisque Naoto Saito est également sorti sur blessure tout récemment. Ainsi, Ugo Mola a décidé de se tourner vers la jeunesse pour le derby très attendu de la 22e journée du Top 14, face au Castres Olympique.

Daroque, la nouvelle pépite ?

C’est donc Simon Daroque qui était titulaire à la mêlée ce samedi, aux côtés d’un Thomas Ramos replacé en 10 en l’absence d’un Romain Ntamack également en délicatesse avec son genou. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le joueur de 19 ans a fait forte impression, avec d’ailleurs une certaine ressemblance avec Antoine Dupont ! Les parallèles ont en effet été très nombreux sur les réseaux sociaux et à la vingtième minute, il a même marqué un premier essai à la manière de son illustre aîné, à la suite d'un une-deux avec son ailier Matthis Lebel.