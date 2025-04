Antoine Dupont : Le jackpot pour Toulouse ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Dupont blessé au genou, le Stade Toulousain se retrouve donc sans son demi de mêlée pour cette fin de saison. Une absence regrettable alors que l’équipe d’Ugo Mola à des trophées à aller chercher. On craignait alors le pire pour la formation toulousaine, mais voilà que sans Antoine Dupont, les joueurs d’Ugo Mola sont toujours aussi impressionnants et une fin de saison radieuse peut être espérée.

En tête du Top 14 avant la 22ème journée du championnat, le Stade Toulousain est également qualifié en demi-finales de la Champions Cup. La formation d’Ugo Mola peut donc toujours rêver d’un doublé à la fin de saison et ce sans Antoine Dupont. Mais forcément, la perte du demi de mêlée est préjudiciable pour le club toulousain. De quoi alors considérablement réduire les chances du Stade Toulousain de gagner des trophées ? Pas sûr…

Toulouse champion sans Dupont ?

En l’absence d’Antoine Dupont, on s’inquiétait alors pour le Stade Toulousain. Mais voilà que Romain Ntamack et compagnie n’ont pas besoin de leur demi de mêlée pour l’emporter et ils le prouvent actuellement. Alors que Denis Charvet faisait partie de ces pessimistes, il a aujourd’hui complètement revu sa position sur le Stade Toulousain : « Je disais depuis le début que Toulouse sans Dupont était moins fort. Force est de reconnaitre qu’à Toulon, ils m’ont surpris. Ils m’ont impressionné, bluffé. Grau a des qualités et il s’en sort. Ce n’est pas Dupont, évidemment que ce n’est pas Dupont. Dupont, dans les grands matchs, les matchs de phase finale, il peut te faire gagner. Souvenez vous l’année dernière, en finale de Coupe d’Europe, les stats de Dupont sont monstrueuses. C’est vrai que Dupont est irremplaçable. Maintenant je pense que la vraie est de se dire si Toulouse peut gagner sans Dupont, peut-être champion sans Dupont. Moi je pense que oui ».

« Ils sont capables d’aller gagner partout, contre tout le monde »

« C’est-à-dire qu’ils ont les moyens aujourd’hui, avec l’entraîneur qu’ils ont, avec le staff qu’ils ont, le pack qu’ils ont, les avants qu’ils ont, ils sont capables d’aller gagner partout, contre tout le monde et notamment en demi-finale à Bègles. Après, c’est vrai que c’est préjudiciable. Antoine Dupont, je le répète, c’est un phénomène, on le sait tous. Mais Toulouse est tellement impressionnant devant que je me dis qu’ils peuvent gagner », a-t-il conclu. Le Stade Toulousain va-t-il alors tout gagner même sans Antoine Dupont ? Réponse d’ici quelques semaines…