Antoine Dupont et Léon Marchand, la réunion inattendue !

Au cours des derniers mois, un sportif était sur les lèvres de tous les Français : Léon Marchand. En effet, l’été dernier, à Paris, le nageur a crevé l’écran lors des Jeux Olympiques. Auteur de performances XXL avec à la clé des médailles d’or, Marchand a vu sa cote de popularité exploser dans l’Hexagone. Et voilà que cela va lui permettre de rejoindre un certain Antoine Dupont. Explications.

L’été dernier, les caméras du monde entier étaient braquées du côté de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Les athlètes du monde entier étaient ainsi réunis, mais devant leur public, les Français et Françaises ont brillé. Ça avait notamment commencé très fort avec l’équipe de France de rugby à 7. Menés par Antoine Dupont, les Bleus avaient arraché la médaille d’or. C’est ensuite Léon Marchand qui a retenu toute l’attention. Dans son bassin, le nageur a récolté les médailles d’or (4), repartant également des JO avec une médaille d’argent. Antoine Dupont et Léon Marchand étaient donc à l’honneur cet été et voilà qu’ils se retrouvent désormais au même endroit… dans le dictionnaire Larousse.

Léon Marchand désormais dans le Larousse

Chaque année, de nouveaux mots, mais aussi de nouveaux noms font leur entrée dans le dictionnaire Larousse. Ça avait alors été le cas d’Antoine Dupont en 2024. Et Jeux Olympiques obligent, le joueur de rugby est rejoint en 2025 par ceux qui ont brillé durant l’Olympiade parisienne. C’est ainsi que comme l’explique L’Equipe, Léon Marchand va à son tour faire son entrée dans le Larousse, rejoignant ainsi Antoine Dupont.

Pauline Ferrand-Prévot fait aussi son entrée

Et voilà que Léon Marchand n’est pas le seul à faire son entrée dans le dictionnaire Larousse en cette année 2025. Ayant elles aussi brillé aux Jeux Olympiques l’été dernier, Pauline Ferrand-Prévot, récente vainqueur de Paris-Roubaix, ainsi que Simone Biles, considérée comme la GOAT de la gymnastique, vont également intégrer le Larousse. Il en est de même pour certains termes reliés aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques comme « Boccia » ou « Cécifoot ».