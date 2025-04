Antoine Dupont, le coup de poker ?

Alexis Brunet

Samedi, le Stade Toulousain affronte Castres en Top 14 et Ugo Mola va devoir bricoler. En effet, les Toulousains sont déjà privés d’Antoine Dupont depuis quelque temps, mais également de Naoto Saito et d’Ange Capuozzo. Paul Graou a lui été laissé au repos, et donc c’est le jeune Simon Daroque qui sera titulaire au poste de demi de mêlée.

La fin de saison du Stade Toulousain s’annonce particulièrement chargée. Avec la demi-finale de Champions Cup contre Bordeaux et le Top 14 en parallèle, le rythme va s’accélérer pour les joueurs d’Ugo Mola. Avant de défier l’UBB, les Toulousains doivent d’ailleurs bien gérer la rencontre face à Castres ce samedi. Cela sera loin d’être évident, car de nombreux Rouge et Noir seront absents pour l’occasion.

De nombreuses blessures au poste de demi de mêlée

L’absence la plus importante pour le Stade Toulousain est toujours celle d’Antoine Dupont. Le Français s’est gravement blessé au genou lors du Tournoi des Six Nations et il manque cruellement à ses partenaires. C’est d’autant plus vrai, que Toulouse n’a pas pléthore de solutions au poste de demi de mêlée pour le match face à Castres ce samedi. Ange Capuozzo est lui aussi blessé, tout comme Naoto Saito. À ces absences, il faut également rajouter celle de Paul Graou, qui a été laissé au repos pour préparer au mieux la rencontre de Champions Cup face à l’UBB.

Une opportunité pour Simon Daroque

Face aux absences de Dupont, Saito, Capuozzo et Graou, Ugo Mola va donner sa chance à un jeune ce samedi. En effet, c’est Simon Daroque qui a été choisi par l’entraîneur toulousain pour occuper le poste de demi de mêlée. Le joueur de 19 ans a déjà fait quatre apparitions cette saison en Top 14, mais il aura là une vraie occasion de se montrer. Pour l’occasion, il sera accompagné de l’expérimenté Thomas Ramos à l’ouverture. À noter que le jeune demi de mêlée issu du centre de formation toulousain Nathan Llaveria (18 ans) prendra lui place sur le banc face à Castres.