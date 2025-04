Antoine Dupont : C’est le choc après sa blessure !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 mars dernier, le XV de France l’emportait en Irlande lors du Tournoi des VI Nations. Mais voilà que c’est lors de cette rencontre qu’Antoine Dupont s’est grièvement blessé au genou. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le demi de mêlée se retrouve désormais sur la touche pour de longs mois. Une absence préjudiciable pour le Stade Toulousain. Alors qu’on craignait le pire pour la formation d’Ugo Mola, la vérité est finalement bien différente.

Ce n’est pas tout de suite que l’on reverra Antoine Dupont sur un terrain de rugby. En effet, passé par la case opération après sa blessure au genou, le joueur du Stade Toulousain va manquer plusieurs mois de compétition. Le demi de mêlée a donc manqué la fin du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, mais son absence est surtout préjudiciable pour Ugo Mola en cette fin de saison alors que Toulouse rêve de faire le doublé Top 14-Champions Cup. Forcément, sans Antoine Dupont, on doutait que cela soit possible, mais les Toulousains sont en train de faire mentir tout le monde.

« Ils m’ont impressionné, bluffé »

Au micro de RMC, Denis Charvet a ainsi reconnu s’être totalement trompé concernant le Stade Toulousain sans Antoine Dupont. Pessimiste suite à la blessure du demi de mêlée, il est aujourd’hui totalement « impressionné » : « Je disais depuis le début que Toulouse sans Dupont était moins fort. Force est de reconnaitre qu’à Toulon, ils m’ont surpris. Ils m’ont impressionné, bluffé. Grau a des qualités et il s’en sort. Ce n’est pas Dupont, évidemment que ce n’est pas Dupont. Dupont, dans les grands matchs, les matchs de phase finale, il peut te faire gagner. Souvenez vous l’année dernière, en finale de Coupe d’Europe, les stats de Dupont sont monstrueuses. C’est vrai que Dupont est irremplaçable. Maintenant je pense que la vraie est de se dire si Toulouse peut gagner sans Dupont, peut-être champion sans Dupont. Moi je pense que oui ».

« Toulouse est tellement impressionnant devant que je me dis qu’ils peuvent gagner »

« Ils ont les moyens aujourd’hui, avec l’entraîneur qu’ils ont, avec le staff qu’ils ont, le pack qu’ils ont, les avants qu’ils ont, ils sont capables d’aller gagner partout, contre tout le monde et notamment en demi-finale à Bègles. Après, c’est vrai que c’est préjudiciable. Antoine Dupont, je le répète, c’est un phénomène, on le sait tous. Mais Toulouse est tellement impressionnant devant que je me dis qu’ils peuvent gagner », a ajouté Denis Charvet sur ce Stade Toulousain sans Antoine Dupont.