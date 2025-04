Antoine Dupont : La terrible prédiction...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont est partout ! Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, capitaine du XV de France, coqueluche du rugby français avec une apparition avec Les Enfoirés. Cependant, la vitrine offerte par Dupont pour l'ovalie n'est qu'une façade et pas économiquement tenable selon un spécialiste en économie du sport qui évoque une situation financière délicate pour le Top 14.

Depuis quelque temps, le rugby français a retrouvé une grosse popularité auprès du grand public. Et ce, grâce aux résultats du XV de France sous Fabien Galthié avec deux sacres au Tournoi du 6 nations en 2022 et cette année. Mais aussi grâce à la notoriété acquise par le demi de mêlée des Bleus et du Stade toulousain : Antoine Dupont. Champion olympique en rugby à VII pendant les JO de Paris 2024 et membre de la tournée des Enfoirés, Dupont est tout bonnement la coqueluche du rugby français.

«C’est évidemment fragile et risqué car il y a une dépendance»

Cependant, l'argent ne coule pas à flot au niveau de la Ligue. Et le Top 14 en souffre selon Pierre Rondeur. « Le problème et le danger du Top 14, c’est qu’il est structurellement déficitaire, ce n’est pas conjoncturel. C’est inhérent à son fonctionnement. Un club n’est pas sanctionné par les autorités, même s’il est déficitaire, tant que sa solvabilité est couverte par quelqu’un. C’est évidemment fragile et risqué car il y a une dépendance », a assuré le professeur d'économie en interview avec Le Parisien.

«Le rugby est populaire grâce à l’équipe de France et des stars comme Antoine Dupont»

Pierre Rondeau, spécialiste en économie du sport a d'ailleurs fait part au quotidien de la capitale du danger qui plane sur les clubs de Top 14, des entreprises uniques qui ne peuvent pas uniquement surfer sur la popularité médiatique d'Antoine Dupont et de bien d'autres têtes d'affiches de l'élite du rugby français. « Des faillites sont-elles à craindre ? Si on adopte une vision libérale, on laisse faire et à un moment, quand le club ne trouve plus de repreneur, il s’écroule et on trouve cela normal puisqu’il n’est pas rentable. Mais le rugby ne suit pas cette règle qui vaut pour les entreprises. Il est populaire grâce à l’équipe de France et des stars comme Antoine Dupont, il est médiatique et il peut servir les intérêts d’une personnalité, d’une ville, d’une région. C’est le paradoxe de l’économie du sport. Un club n’est pas une entreprise comme les autres. Il a un intérêt au-delà du cadre économique ».