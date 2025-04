Antoine Dupont : Enfin une bonne nouvelle ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Gravement blessé au genou avec le XV de France contre l’Irlande le 8 mars dernier, Antoine Dupont a laissé un grand vide au Stade Toulousain, où Naoto Saito s’est également blessé. Mais des jeunes talents poussent en interne à ce poste. En ce sens, David Mélé, entraîneur des Espoirs toulousains, a encensé Simon Daroque et Nathan Llaveria, qui pourraient être amenés à jouer samedi face à Castres.

Décidément, le Stade Toulousain n’est pas épargné par les blessures au poste de demi de mêlée. Le 8 mars dernier, il voyait Antoine Dupont se blesser gravement au genou face à l’Irlande avec le XV de France. Une blessure qui éloignera le Français des terrains pendant plusieurs mois et dimanche, c’était au tour de Naoto Saito de se blesser, lui qui a été touché à la cheville lors de la la victoire face au Stade Français (21-27).

« Ce sont des joueurs qui sont remplis de talent »

Le Stade Toulousain peut en revanche toujours compter sur Paul Graou, le titulaire depuis la blessure d’Antoine Dupont, mais également sur ses jeunes talents. Auprès de La Dépêche, David Mélé, entraîneur des Espoirs du club, a mis en avant Simon Daroque et Nathan Llaveria, deux demis de mêlée qui montent à Toulouse : « Ce sont des joueurs que je côtoie tous les jours. Beaucoup, parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Par leur poste qui me tient à cœur mais comme je le disais, ce sont des joueurs qui sont remplis de talent, remplis de qualités. »

« Il me tarde au moins d’en voir un pour aussi valider toute la formation du club »

« Au-delà d’être des demis de mêlée, ce sont des vrais joueurs de rugby qui ont grandi dans l’ADN du Stade Toulousain, dans sa philosophie et qui ont envie de tenter des choses. Je ne sais pas s’ils seront alignés ce week-end tous les deux mais en tout cas, il me tarde au moins d’en voir un pour aussi valider toute la formation du club. Parce que bien sûr, le Stade Toulousain et l’équipe une, ça reste la vitrine. Mais tout ce qui se passe en dessous dans les catégories Espoirs, Crabos, cadets, ça bosse dur pour justement arriver à produire de tels joueurs et c’est cool pour tout le monde quand ce moment-là arrive. C’est aussi gratifiant pour tous les éducateurs qui bossent fort », a ajouté David Mélé.